Депутаты от Ростовской области получили руководящие должности в Госдуме

На первом заседании Государственной думы нового созыва сформированы руководящие органы парламента. От Ростовской области в составе фракции «Единая Россия» работают десять депутатов. Информация об этом появилась в социальных сетях партии.

Вице-спикером Госдумы стала Виктория Абрамченко. Председателем комитета по промышленности и торговле назначен Владимир Гутенев. В состав нижней палаты также избраны Александр Шолохов, Сергей Бурлаков и Екатерина Стенякина, ранее работавшие в Госдуме.

Впервые депутатами стали Дмитрий Сизякин, Артём Величко, Сергей Рожков, Сергей Медведев и Аслан Хуаде.

Мария Хоперская