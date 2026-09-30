Главные новости за 30 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Депутат Госдумы от Воронежской области и экс-губернатор Алексей Гордеев снова утвержден в должности заместителя председателя Государственной думы РФ. Он сохранил за собой этот пост, который от фракции «Единая Россия» занимает с 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Центральный райсуд Воронежа передал в областной суд уголовное дело бывшей судьи регионального арбитража Светланы Мальцевой, обвиняемой в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, в 2021–2023 годах госпожа Мальцева получила от арбитражного управляющего Владимира Коликова порядка 4,8 млн руб.

Предприниматель из Нижнего Новгорода Алексей Богомолов назначен заместителем министра цифрового развития Белгородской области. По словам господина Богомолова, он живет и работает в Белгороде уже порядка двух месяцев.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании представителя Минобороны, отвечавшего за приемку оборонительных сооружений в регионе и «соседних прифронтовых областях». В отношении сотрудника ведомства возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Фигурант, по предварительным данным, подписывал акты выполненных работ без фактической проверки фортификаций.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление Сбербанка о включении 57,1 млн руб. в реестр требований кредиторов Антона Колпакова — гендиректора липецкого ООО «Глобус групп», совладельца ООО «Феррогрупп» и внука министра черной металлургии СССР Серафима Колпакова.

Председателем Орловского областного совета депутатов нового созыва переизбран Леонид Музалевский («Единая Россия»). Господин Музалевский возглавляет региональный парламент уже четвертый созыв подряд.

Арбитражный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к АО «Тамбовская сетевая компания». С коммунального оператора постановлено взыскать 82,6 млн руб.

Кабира Гасанова