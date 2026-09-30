На обновление Петровского сквера в Воронеже планируют направить 125 млн рублей

Обновление Петровского сквера в Воронеже запланировано на 2027 год. Общественное пространство победило в этом году в онлайн-голосовании в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На благоустройство сквера программой предусмотрено около 125 млн руб. В планах — ремонт фонтана, замена мощения и освещения, установка ограждения. Об этом рассказал мэр города Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Эта концепция станет логичным завершением благоустройства проспекта Революции и, уверен, любимым местом отдыха для многих воронежцев»,— заявил мэр.

В 2026 году на голосование за объекты благоустройства в Воронеже были заявлены 11 общественных пространств. Помимо Петровского сквера, в перечень вошли скверы имени Виталия Злотникова, «Совенок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка», «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда», бульвар Героев Сталинграда и территория около дворца спорта «Юбилейный».

Накануне также сообщалось, что в Воронеже до 26 октября 2027 года продлен срок реконструкции подземных пешеходных переходов на улицах Ворошилова, Димитрова и Плехановской в рамках концессионного соглашения, которое администрация города заключила с бизнесменом Эдуардом Толоконниковым. Как стало известно «Ъ-Черноземье», при плановом объеме инвестиций 22,7 млн руб. фактически они уже составляют 37,1 млн руб.

Денис Данилов