«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о федеральном проекте «Кадры для космоса», а также разработках Самарского университета им. Королёва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кого вы вспоминаете, когда слышите про космос? Королёва, Циолковского, Гагарина… Но космос — это не только прошлое. Сейчас в России готовят новое поколение инженеров. Они продолжают традиции и вносят свой вклад, ведь именно их труд лежит в основе каждой разработки. Студенты уже сейчас принимают участие как в исследованиях, так и в создании малых космических аппаратов, которые используются для реальных задач на Земле. Подготовка квалифицированных кадров для отрасли — одна из задач нацпроекта «Космос».

Университеты и научные организации из всех регионов России могут участвовать в конкурсах на создание малых космических аппаратов, которые проводит Минобрнауки по федеральному проекту «Кадры для космоса». Условия для всех участников равные. Это поможет России увеличить количество таких спутников.

Например, в Самарском университете им. Королева учащиеся, аспиранты и молодые исследователи работают сразу над двумя проектами малых космических аппаратов. На них будут отрабатывать технологии радионавигации и связи, тестировать то, что сложно делать с Земли, и учить целую группу спутников взаимодействию друг с другом, рассказал ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Владимир Богатырёв:

«Если говорить про полезную нагрузку, оборудование, приборы, которые стоят на наноспутниках, то их разрабатывают, как правило, наши бакалавры. Более сложными задачами (разработкой миссии от начала и до конца) занимаются аспиранты нашего университета.

В этом году запланирована разработка и создание двух микроспутниковых систем. На борту наноспутника "СамСат-Королёвец" будет установлена камера, данный спутник будет заниматься дистанционным зондированием Земли. А вторая система состоит из восьми уже микроспутников. И здесь главной задачей для студентов станет выведение таких спутников на орбиту, их разведение и согласование работа такого вот микророя из восьми аппаратов».

Ожидается, что до конца года при поддержке нацпроекта «Космос» студенты и школьники разработают 40 малых космических аппаратов, которые после выведут на орбиту. А через десять лет их будет уже более 400.