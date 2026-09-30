На Кубани в 2,1 раза вырос выпуск моющих средств

За январь—август 2026 года в Краснодарском крае произведено 12,642 тыс. тонн моющих средств, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В августе выпуск составил 1,701 тыс. тонн, превысив показатель августа 2025 года в 2,2 раза. Об этом говорится в материалах Краснодарстата о производстве основных видов промышленной продукции за январь—август 2026 года, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Вместе с этим заметно выросло производство бумажных мешков и сумок — до 29 млн штук за восемь месяцев, что составляет 134,9% прошлогоднего объема. Выпуск складных коробок из негофрированной бумаги и картона вырос до 16,7 млн кв. м, или на 1,2%.

В мебельном производстве выпуск матрасов достиг 349,4 тыс. штук, увеличившись на 25,2%. Производство металлической мебели для офисов выросло до 694,2 млн рублей, или на 13%, деревянной офисной мебели — до 1,050 млрд руб., или на 1,1%.

В производстве строительных материалов выпуск товарного бетона достиг 3,614 млн куб. м, что на 28,2% больше прошлогоднего показателя. При этом производство асфальтобетонных смесей, наоборот, составило 76,8% от уровня января—августа 2025 года, а выпуск сборных строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня — 77,8%.

В химической промышленности динамика была разнонаправленной. Выпуск полимеров этилена составил 3,227 тыс. тонн, или лишь 43,5% от прошлогоднего объема. Производство средств для ухода за кожей, макияжа и защиты кожи, напротив, выросло до 41,1 млн штук, или на 5,2%, а жидкого туалетного мыла — до 1,420 тыс. тонн, или на 3,1%.

В легкой промышленности производство обуви составило 11,275 млн пар, увеличившись на 12,3%. Одновременно выпуск изделий чулочно-носочных трикотажных изделий снизился до 72,3% от прошлогоднего уровня, а производство костюмов и комплектов — до 51,6%.

Производство электроэнергии за восемь месяцев, напротив, снизилось до 8,945 млрд кВт·ч, или 94,3% от уровня прошлого года. Выработка пара и горячей воды составила 11,626 млн Гкал, увеличившись на 6,6%.

Валерий Климов