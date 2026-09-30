Эксперт: Сочи может стать направлением, хорошо известным туристам из КНР

Сочи может стать следующим после Москвы и Санкт-Петербурга российским направлением, хорошо известным туристам из КНР. Такое мнение в беседе с «Ъ-Сочи» высказала генеральный директор туристической бизнес-компании «Аэлита» Александра Сердюченко.

«Для продвижения Сочи на китайском рынке российскому турбизнесу стоит тиражировать опыт раскрутки других отечественных направлений — это самый быстрый путь»,— считает она.

Эксперт добавила, что самостоятельное освоение китайского рынка «долго и дорого». Поэтому к продвижению отечественных направлений бизнесу следует привлекать партнеров из Поднебесной.

«Основная подготовительная работа уже проведена. Сегодня задача — собрать отдельные элементы в работающую систему и предложить китайскому туристу не просто поездку в Сочи, а понятный и востребованный именно для него туристический продукт»,— сказала госпожа Сердюченко.

Ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что отечественному турбизнесу необходимо активнее продвигать свои продукты на китайском рынке. Это может увеличить въездной турпоток, считает он.

Дмитрий Холодный