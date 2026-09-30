Rosa Springs стал призером конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности — 2026»

Rosa Springs получил награды сразу в двух номинациях: «Лучший ресторан» — 1-е место, «Лучший номер» — 2-е место. Церемония прошла в рамках форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности».

Фото: предоставлены курортом «Роза Хутор»

Rosa Springs — пятизвездочный Life Balance-отель и высокогорный санаторий в Сочи, расположенный на высоте 1100 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Здесь отдых в горах сочетается с санаторно-курортным оздоровлением, услугами Клиники превентивной медицины, SPA-процедурами и сбалансированным питанием.

В номинации «Лучший номер» оценивались комфорт и дизайн, функциональность пространства, оснащение и удобство для гостей. В Rosa Springs представлены номера разных категорий с продуманным интерьером и видами на горные пейзажи. Особое внимание уделено потребностям разных гостей: для семей с детьми предусмотрены специальные предложения и особое оснащение номера, а также детали, связанные с персонажем отеля Котиком-Бегемотиком. Концепция Хороший Сон ориентирована на комфортный сон и восстановление, а формат Подходит для мусульман учитывает потребности мусульманских гостей. Такой подход позволяет сделать проживание комфортным для путешественников с разными привычками и предпочтениями.

В номинации «Лучший ресторан» представлен ресторан «Эдельвейс», где организовано питание по системе «шведский стол». В основе концепции — разнообразие блюд и внимание к сбалансированному рациону. Система грейдов помогает гостям ориентироваться в меню и выбирать блюда в соответствии со своими предпочтениями и задачами питания. Также в ресторане предусмотрено детокс-меню для тех, кто уделяет особое внимание своему рациону. При оценке учитывались организация пространства, сервировка, разнообразие меню и возможность учитывать потребности разных категорий гостей.

Клиника превентивной медицины Rosa Springs также была номинирована на «Лучшее медицинское отделение». Она объединяет диагностику, консультации специалистов, оздоровительные программы и процедуры, направленные на поддержание здоровья и восстановление организма. Такой подход позволяет гостям совместить отдых в горах с вниманием к своему самочувствию. Среди критериев конкурса — комфорт и оснащение кабинетов, организация пространства, удобство маршрутов пациентов и качество информационного сопровождения.

Три номинации отражают основные составляющие отдыха в Rosa Springs: комфортное проживание, сбалансированное питание и медицинскую заботу. Все они объединены концепцией Баланс в жизни, которая помогает уделить время здоровью и восстановлению, не отказываясь от полноценного отдыха в горах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

https://rosakhutor.ru/

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