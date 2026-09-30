Главные новости за 30 сентября. Сочи

С 1 октября 2026 года в Сочи повышается стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах с регулируемым тарифом. Изменение тарифов связано с ростом затрат на организацию перевозок — подорожанием топлива, ГСМ и запасных частей, увеличением расходов на техническое обслуживание и ремонт автобусов, а также необходимостью обновления подвижного состава. Стоимость разовой поездки на маршрутах городского сообщения составит 54 руб.

Филиал Российского государственного социального университета в Сочи прекращает деятельность. Соответствующий приказ в сентябре издало Министерство науки и высшего образования России, сообщили в администрации города. Документ предусматривает перевод студентов филиала в другие образовательные учреждения. Обучающимся предлагают продолжить учебу в головном вузе РГСУ в Москве, филиале университета в Пятигорске или Сочинском государственном университете.

В акватории морского порта Сочи сегодня, 30 сентября, пройдут учебные стрельбы.

В аэропорту Сочи нарушено расписание 30 рейсов. По данным онлайн-табло, 13 самолетов не могут своевременно вылететь, еще 17 задерживаются по прибытии.

Суд оштрафовал россиянина на 41,1 млн руб. за незаконный ввоз наличных из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. По данным таможни, мужчина пытался ввезти без декларирования 4,9 млн руб. и $220. По данному факту было возбуждено уголовное дело.