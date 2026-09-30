Главные новости за 30 сентября. Новороссийск

С января по 25 сентября 2026 года Каспийский трубопроводный консорциум отгрузил с морского терминала под Новороссийском около 50 млн тонн нефти — на 4 млн тонн меньше, чем за тот же период годом ранее. Падение составило 7%, сообщили в компании.

В Краснодарском крае 30 сентября и 1 октября ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. В регионе прогнозируют сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20–25 м/с. Предупреждение распространяется в том числе на Новороссийск и другие территории Краснодарского края. В отдельных районах синоптики ожидают очень сильные осадки.

В Новороссийске после ночной непогоды зафиксировали 35 обращений из-за поваленных деревьев, обрывов проводов и повреждений элементов благоустройства. В городе действует режим «Повышенная готовность». Порывы ветра в отдельных районах достигали 25 м/с. В районе набережной стихия повалила фонарные столбы и опоры линий электропередачи. Произошли два аварийных отключения энергоснабжения, восстановлением подачи электроэнергии занимаются аварийные бригады.

В Геленджике обсудили подготовку города к Новому году и дальнейшее благоустройство общественных территорий. Эти вопросы рассмотрели на рабочей встрече с главным архитектором города Натальей Мальцевой. К Новому году планируется украсить учреждения социальной сферы, школы, детские сады, учреждения культуры и клубы в сельских округах. Отдельное внимание уделят оформлению территорий в селах, чтобы праздничное оформление появилось не только на центральных улицах Геленджика.

В Новороссийске явка на выборах депутатов Государственной думы составила 70,03%. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания заместитель главы города по внутренней политике Олег Мацедонский. По его данным, в голосовании приняли участие 181,15 тыс. человек.

В Анапе введен запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов. Об этом сообщили в МЦУ города. Ограничение действует сегодня, 29 сентября. Причиной стало усиление отжимного ветра.