Сквер Гудовича в Анапе благоустроят к середине декабря

Основные строительно-монтажные работы в сквере Гудовича в Анапе планируется завершить в ноябре, а к середине декабря будут готовы первая и вторая очереди парка. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова по итогам встречи с подрядчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой

«Обсудили с подрядчиками текущие работы и сроки реконструкции сквера Гудовича. Обновление пространства началось еще год назад и в силу ряда причин процесс первого этапа затянулся. По моему поручению Сергей Донец взял объект на свой ежедневный контроль в тесном взаимодействии с жителями. Сквер знаковый, любимый анапчанами, и все планы по его благоустройству, безусловно, будут реализованы», — отметила Светлана Масловой.

На месте были согласованы сроки по каждому виду работ — от монтажа опор освещения и установки малых архитектурных форм до завоза грунта и высадки деревьев и кустарников. Работы ведутся одновременно на обеих очередях объекта.

Как уточнили в мэрии, пусконаладочные работы на обновленном фонтане со стороны улицы Ленина проведут весной, тогда же начнет действовать система автополива. Фонтан в центре сквера останется неизменным.

Подрядная организация обязалась приложить все усилия для максимально быстрого и качественного завершения работ.

Ранее сообщалось, что скейт-площадка в сквере Гудовича в Анапе временно закроется для посещения с 5 октября в связи с проведением работ по благоустройству. По данным главы города-курорта, в настоящее время подрядчик подошел к этапу асфальтирования внешних боковых зон объекта. Для выполнения этих работ необходимо ограничить доступ на территорию площадки.

«Принято решение с 5 октября временно закрыть доступ на площадку. Введенные ограничения продлятся ориентировочно две недели — до 20 октября, с учетом погодных условий», — заявила Светлана Маслова.

Она уточнила, что проведение работ направлено на улучшение качества покрытия и повышение безопасности на скейт-площадке. После завершения ремонта объект вновь откроют для свободного посещения.

Глава города обратилась к любителям активного образа жизни с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее спланировать досуг на указанный период. Для тех, кто не хотел бы прерывать ежедневные тренировки по BMX и скейтбордингу, она предложила рассмотреть использование рампы в парке 85-летия Краснодарского края в селе Супсех.

При этом Светлана Маслова подчеркнула, что использование уличной мебели, скамеек, горок, а также архитектурных объектов — подпорных стенок и парапетов — для экстремальных видов спорта не допускается. Нарушение установленных правил может повлечь административную ответственность.

Александра Локтионова