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В Краснодаре прошли учения по предотвращению терактов

Сегодня, 30 сентября, в Краснодаре провели межведомственные учения по предотвращению террористических атак. В них участвовали представители спецслужб и силовых ведомств региона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ходе учений проработали алгоритмы межведомственного взаимодействия при угрозах террористического характера. Специалисты также отработали навыки поиска лиц, совершающих противоправные действия, их задержания, нейтрализации и освобождения заложников.

Алина Зорина

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