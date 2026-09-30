Прибыль крупных и средних предприятий Кубани за 7 месяцев достигла 403 млрд рублей

За январь—июль 2026 года крупные и средние организации Краснодарского края получили 403,053 млрд руб. прибыли. Положительный финансовый результат зафиксирован у 1 292 организаций, или 65,6% обследуемых предприятий. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата о финансово-экономической деятельности организаций края за январь—июль 2026 года, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крупнейший объем прибыли среди представленных в статистике видов деятельности сформировали организации транспортировки и хранения — 147,736 млрд руб. Прибыль получили 99 предприятий, или 58,6% организаций отрасли. На этот сектор пришлось более трети совокупной прибыли обследуемых предприятий.

Вторым крупным сегментом по объему прибыли стали оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 47,694 млрд руб. Положительный результат получили 336 организаций, или 69% обследуемых предприятий. В том числе на розничную торговлю без учета автомобилей и мотоциклов пришлось 24,718 млрд руб., на оптовую — 21,986 млрд руб.

Организации, занимающиеся обеспечением электроэнергией, газом и паром, получили 14,581 млрд руб. прибыли, строительные компании — 13,034 млрд руб. В сфере операций с недвижимым имуществом положительный результат составил 9,905 млрд руб.

Еще 5,979 млрд руб. прибыли пришлось на профессиональную, научную и техническую деятельность. В здравоохранении и социальных услугах прибыль достигла 4,923 млрд руб., в сфере информации и связи — 4,652 млрд руб.

В гостиничном бизнесе и общественном питании прибыльные организации получили 5,719 млрд руб. Положительный результат в этой сфере был зафиксирован у 34 предприятий, или 59,6% от их общего числа.

Прибыль также получили предприятия водоснабжения и обращения с отходами — 2,973 млрд руб., образования — 2,454 млрд руб., культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 3,315 млрд руб.

В статистике отдельно приводятся показатели по отраслям, в частности сельскому хозяйству и обрабатывающим производствам. Их совокупная прибыль составила соответственно 35,027 млрд и 49,674 млрд руб.

Валерий Климов