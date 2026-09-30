Власти Сочи: город вошел в фазу, когда пора обновлять инфраструктуру

Сочи вошел в такую фазу, когда после реализации крупных олимпиадных проектов прошло достаточно времени, чтобы заняться обновлением инфраструктуры. Об этом в ходе деловой сессии, посвященной развитию курортной недвижимости Краснодарского края, заявил заместитель директора департамента инвестиций и стратегического развития администрации Сочи Вадим Финашин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артём Гыченков Фото: Артём Гыченков

«Все, что мы имеем по серьезной инфраструктуре, было создано в период Олимпиады. Сейчас мы вошли в такую фазу, когда нам нужно обновлять инженерную инфраструктуру. Мы сейчас эту работу начали. У нас уже утверждена комплексная правительственная программа развития и обновления инженерной инфраструктуры. Мы сейчас заходим на проектирование новых водозаборов, очистных. В этом году планируем сформировать программу транспортной инфраструктуры города. Инвестиционная программа водоканала сформирована. Мы видим перспективу. Понимаем, куда мы двигаемся в горизонте 5–10 лет»,— отметил господин Финашин.

Обсуждение вопросов запуска и реализации таких проектов в текущих экономических условиях организовано «Ъ — Кубань-Черноморье» совместно с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея.

Михаил Волкодав