Бомбоубежище в центре Ростова сдают в аренду под склад или мастерскую

В центре Ростова-на-Дону сдают в аренду подвальное помещение, являющееся бомбоубежищем. Объект расположен в переулке Семашко, 34, следует из информации на одном из популярных порталов бесплатных объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Помещение общей площадью 155 кв. м предлагается под склад, мастерскую, швейный цех или иные коммерческие цели. Ставка аренды составляет 400 руб. за квадратный метр в месяц. По словам собственника, помещение можно разделить на три части и сдавать разным арендаторам. В перспективе владелец намерен преобразовать объект в «культурное общественное заведение».

В настоящее время у подвала имеются два входа. Собственник планирует обустроить ещё два, один из которых будет выходить к пересечению переулка Семашко и улицы Социалистической.

Мария Хоперская