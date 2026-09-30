Росимущество не смогло аннулировать право аренды 1,6 га Сочинского нацпарка

Арбитражный суд Краснодарского края отказал региональному управлению Росимущества в иске о возврате земельного участка площадью 1,6 га в Сочинском национальном парке. Ответчиком выступило ООО «Альпийская Лаура», следует из решения суда, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

В 2005 году компания арендовала участок в Краснополянском лесничестве. Земля предназначалась для размещения гостиниц, коттеджей и пункта питания, а также организации отдыха. По мнению Росимущества, нацпарк не имел права сдавать федеральную землю в аренду. Управление потребовало вернуть участок и погасить в ЕГРН запись об обременении договором аренды.

Суд указал, что земля остается в постоянном пользовании нацпарка. Передача участка Росимуществу создала бы противоречие между правом федеральной собственности и зарегистрированным правом постоянного пользования. Кроме того, ведомство пропустило срок исковой давности. Оно должно было узнать о договоре аренды не позднее 2019 года, до того как земля перешла в федеральную собственность.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает решение обоснованным. «Важно понимать, что суд не легализовал аренду земли в нацпарке. Договор 2005 года был заключен вопреки требованиям Земельного кодекса: обладатель права постоянного пользования не вправе сдавать землю в аренду. Суд фактически исходит из ничтожности такой сделки»,— сказала она.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев обратил внимание на пункт 82 постановления Пленума Верховного суда №25, согласно которому при недействительности договора аренды давность по иску о возврате вещи может исчисляться не ранее отказа от ее добровольного возврата. Требование освободить участок было направлено арендатору в сентябре 2022 года. Общество отказалось. Иск подан в начале 2023 года. При буквальном прочтении нормы срок не пропущен, заявил эксперт.

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Дмитрий Холодный