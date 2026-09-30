Черноземье 30.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 1 октября Австралийский доллар 58,2990 Английский фунт 110,4146 Белорусский рубль 27,6621 Гонконгский доллар* 10,6485 Дирхам ОАЭ 22,7526 Доллар США 83,5588 Евро 94,8810 Индийская рупия** 87,0557 Казахстанский тенге** 19,0179 Канадский доллар 58,8940 Китайский юань 12,4732 СДР 113,5439 Сингапурский доллар 65,3825 Турецкая лира* 17,0677 Украинская гривна* 18,7008 Шведская крона* 83,8097 Швейцарский франк 100,3348 Японская иена** 53,1038 *За 10. **За 100.