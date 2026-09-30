Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 1 октября

Австралийский доллар 58,2990
Английский фунт 110,4146
Белорусский рубль 27,6621
Гонконгский доллар* 10,6485
Дирхам ОАЭ 22,7526
Доллар США 83,5588
Евро 94,8810
Индийская рупия** 87,0557
Казахстанский тенге** 19,0179
Канадский доллар 58,8940
Китайский юань 12,4732
СДР 113,5439
Сингапурский доллар 65,3825
Турецкая лира* 17,0677
Украинская гривна* 18,7008
Шведская крона* 83,8097
Швейцарский франк 100,3348
Японская иена** 53,1038

*За 10. **За 100.