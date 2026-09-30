Прибыль пищевой промышленности Кубани выросла в полтора раза

За январь—июль 2026 года прибыль организаций пищевой промышленности Краснодарского края составила 16,955 млрд руб. — 153% от уровня за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель увеличился примерно в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата о финансово-экономической деятельности организаций края за январь—июль 2026 года, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Пищевая промышленность стала крупнейшим по объему показателем среди отдельных направлений обрабатывающих производств. В целом по обрабатывающей промышленности финансовый результат составил 24,049 млрд руб., или 26,5% от уровня прошлого года.

В производстве напитков показатель достиг 4,746 млрд руб., что соответствует 177,4% прошлогоднего уровня. В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, он составил 946,3 млн руб. (170,2%), в полиграфической деятельности — 462,6 млн руб. (145,4%).

Одновременно в ряде сегментов обрабатывающей промышленности показатель снизился. В производстве химических веществ и химических продуктов он составил 199,7 млн руб., или 7,3% от уровня января—июля 2025 года. В производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 3,982 млрд руб. (54,3%), готовых металлических изделий — 3,675 млрд руб. (72,4%).

При этом Краснодарстат уточняет, что темпы изменения показателя рассчитаны по сопоставимому кругу организаций с учетом корректировки данных предыдущего года, в том числе из-за изменений учетной политики и законодательства.

Валерий Климов