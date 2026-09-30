На Ставрополье тариф на утилизацию отходов снизили на 13,4%

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края с 1 октября снизила предельный тариф на утилизацию твердых коммунальных отходов для ООО «ЖКХ» с 2 676,86 до 2 319,07 руб. за тонну без учета НДС. Снижение составило 357,79 руб., или 13,4%. Об этом говорится в постановлении РТК Ставропольского края от 29 сентября №54/2, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет не о плате жителей за вывоз мусора. Тариф установлен на отдельную операцию по утилизации ТКО путем производства из их органической части искусственных грунтов. Объект ООО «ЖКХ», для которого установлен тариф, расположен в хуторе Усть-Невинском Кочубеевского округа.

Производственная программа ООО «ЖКХ», представленная в постановлении, утверждена на 2026 год. В ней предусмотрено, что на утилизацию путем производства искусственных грунтов должно направляться 30% массы ТКО, поступающих на объект. Данные по этому показателю на 2027–2030 годы для ООО «ЖКХ» в документе не приведены.

Отдельная производственная программа в приложении к постановлению утверждена для ООО «Югагролизинг». Именно для этого предприятия установлен плановый объем захоронения ТКО на 2026–2030 годы в размере 161,6 тыс. тонн, в том числе по 32,32 тыс. тонн ежегодно.

На 2026 год для ООО «Югагролизинг» предусмотрено 32,303 млн рублей на текущую эксплуатацию объектов, 3,805 млн рублей на текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов и 1,830 млн рублей на капитальный ремонт. Общая финансовая потребность на реализацию производственной программы в 2026 году составляет 39,621 млн рублей.

Для ООО «ЖКХ» новый тариф действует с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Постановление также вносит изменения в ранее утвержденные тарифные решения региональной тарифной комиссии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Снижение этого тарифа не означает автоматического снижения платы населения за обращение с ТКО: постановление устанавливает цену именно на утилизацию отходов на соответствующем объекте, а не размер платы граждан за коммунальную услугу.

Валерий Климов