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Более 20 улиц Прикубанского округа Краснодара остались без света

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина — сработала защита на линии 6–10 кВ, отключены семь трансформаторных подстанций. Об этом сообщает ЕДДС города.

Без электричества остались улицы 1-е Отделение, 2-я Арбатская, Аршинцева, Бахчиванджи, Бескровного, Бийская, Булгакова, Жигуленко, Историческая, Книжная, Кожедуба, Петра Метальникова, Пономаренко, Ивана Рослого, Российская, Симонова, Утренняя, Холмская, Ягодина, Янтарная, а также Интернациональный бульвар.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии еще уточняется.

Алина Зорина

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