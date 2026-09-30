Экс-депутата липецкого облсовета отправили в колонию за вымогательство

Елецкий городской суд Липецкой области приговорил бывшего депутата облсовета (пятый созыв) Павла Соколова к 10 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб. по делу о вымогательстве. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили о вынесении решения по делу, не назвав имя фигуранта, но отметив, что он «известен ельчанам своей общественной деятельностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие посчитало, что Павел Соколов «неоднократно высказывал заместителю директора коммерческой организации требования о передаче ему денежных средств в размере 300 тыс. руб.», угрожая распространить в интернете сведения о нарушении фирмой норм природоохранного законодательства при демонтаже зданий в Ельце в рамках муниципального контракта. Информацию он также грозил направить в правоохранительные и контролирующие органы. Замдиректора перечислил 100 тыс. руб. и рассказал об угрозах правоохранителям. Действия Павла Соколова квалифицировали как вымогательство в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

«Принято во внимание, что подсудимый совершил вымогательство с использованием средств "общественного контроля", угрожая заявлениями о нарушениях экологического законодательства, обращениями в надзорные органы, публикациями в интернете»,— говорится в сообщении пресс-службы судов.

Также отмечается, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание Павлом Соколовым вины, его состояние здоровья, добровольное возмещение причиненного ущерба и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника муниципального учреждения «Управление строительства Липецка» Владимира Поваляева. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Денис Данилов