Сергей Петрин рассказал о скором завершении реконструкции Остужевской развязки

Основные дорожные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки в Воронеже завершатся с опережением срока в октябре, сообщил мэр Сергей Петрин в своем канале в «Максе». Сейчас движение автотранспорта на объекте уже осуществляется по постоянной схеме, разработанной в соответствии с проектом. Его реализация стала возможной благодаря поддержке губернатора Александра Гусева и участию в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». К концу осени подрядчик должен завершить благоустройство прилегающей территории.

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«Основные работы закончатся с опережением срока — в октябре, а к концу осени, в соответствии с контрактом, завершим и благоустройство прилегающей территории. Благодарю подрядную организацию за соблюдение наших договоренностей»,— подчеркнул глава города.

Реконструкция объекта началась в 2021 году. За это время был обновлен существующий путепровод через железную дорогу и возведен новый. В результате пропускная способность участка увеличилась вдвое: ранее встречные потоки принимало одно сооружение, теперь они разделены.

На пересечении улиц Остужева и Минской, где ранее образовывались заторы, построена полноценная развязка по типу клеверного листа. Также расширен выезд из города.

Завершающим этапом реконструкции стал участок от железной дороги до Северного моста. Здесь возведена эстакада над Ленинским проспектом, которая позволяет выезжать без остановки на светофорах. Для водителей также построены дополнительные разворотные петли.

Для пешеходов предусмотрен подземный переход. На участке устраиваются тротуары и велодорожки, сеть ливневой канализации и система освещения, предусмотрено озеленение прилегающей территории.

Сейчас на финальном участке продолжаются работы по формированию пешеходной инфраструктуры и велодорожек, переустройству и подключению кабельных линий. Кроме того, выполняются отсыпка и планировка грунта вдоль улицы Остужева, укладка тактильной плитки, устройство лестничного схода к переходу и установка перильного ограждения.