Промышленное производство в Кировской области выросло на 5,5%

В Кировской области в январе–августе этого года индекс промпроизводства составил 105,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Наибольший рост в обрабатывающей промышленности зафиксирован в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 44,9%, прочих транспортных средств и оборудования — 33,4%, готовых металлических изделий — 26,7%.

На 6,8% выросло производство бумаги и бумажных изделий, пищевых продуктов — на 5,2%, химических веществ и химической продукции — на 1,2%.

Анна Кайдалова