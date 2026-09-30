Жительницу Адыгеи оштрафовали за передачу питбайка 15-летнему сыну

Прокуратура Кошехабльского района (Республика Адыгея) поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы, признанной виновной по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установил суд, в июне 2026 года женщина приобрела питбайк — спортивный инвентарь, отнесенный к категории мотоциклов,— и передала его своему 15-летнему сыну, не имевшему права управления механическими транспортными средствами. Тем самым она вовлекла подростка в совершение противоправных действий, подвергнув опасности его жизнь.

23 июля 2026 года в поселке Майский Кошехабльского района подросток, управляя мотоциклом на дороге общего пользования, попал в ДТП, в результате которого получил повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 50 тыс. руб.

Мария Хоперская