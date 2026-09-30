Ростов-на-Дону вошел в число лидеров по объему продаж новостроек за пять лет

Объем проданного в Ростове-на-Дону за пять лет на первичном рынке жилья составил 11% от площади существующего жилого фонда города. По этому показателю Ростов вошел в число городов-лидеров среди населенных пунктов России с численностью более 500 тыс. человек, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования компаний Macon и «Талан».

На юге России в число лидеров также вошли Краснодар и Ставрополь — по 13%. Всего за этот период жители крупнейших российских городов приобрели почти 90 млн кв. м жилья в новостройках, что составляет около 7% от существующего жилого фонда этих городов. При этом показатель выше 10% зафиксирован лишь в восьми городах. Наибольшая доля пришлась на Тюмень (16%) и Екатеринбург (15%). Во Владивостоке показатель составил 12%, в Ижевске и Хабаровске — по 10%.

Москва и Санкт-Петербург вошли в группу городов со средними темпами обновления жилого фонда. В столице объём проданных за пять лет новостроек составил 7% от существующего жилфонда, в Санкт-Петербурге — 6%. При этом объем продаж жилья за этот период в каждом из двух городов сопоставим с размером жилого фонда одного города-миллионника. Самые низкие показатели зафиксированы в Севастополе, Саратове и Новокузнецке — 1% и менее.

Мария Хоперская