Житель Крыма осужден на 16 лет за фотографию военного корабля и передачу данных

Прокуратура Республики Крым поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Симеиз. Он признан виновным в государственной измене, сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины. Следуя из Севастополя, он сфотографировал на телефон один из военных кораблей Черноморского флота и передал собранную информацию через один из мессенджеров представителю иностранного государства.

Жителя Крыма задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и дополнительным ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.