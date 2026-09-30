Более тысячи человек стали участниками массового горного похода на «Роза Хутор»

1200 туристов преодолели четырехкилометровый высокогорный пеший маршрут и поднялись на высоту 1600 метров над уровнем моря.

Фото: предоставлено курортом «Роза Хутор»

Восхождение, состоявшееся в рамках фестиваля NEW STAR WEEKEND SUMMER CAMP, стало одним из самых масштабных пеших походов по природным маршрутам в горах «Роза Хутор».

Спортивно-музыкальный фестиваль NEW STAR WEEKEND SUMMER CAMP ежегодно объединяет на «Роза Хутор» любителей гор, спорта и активного отдыха. Высокогорный пеший подъем Alfa Party Hike, к которому присоединились 1200 участников, был одним из главных событий его спортивной программы.

По числу участников событие может претендовать на статус одного из самых масштабных пеших походов страны по природным маршрутам. Восхождение завершил концерт Feduk на высоте 1600 метров над уровнем моря — первое выступление артиста на открытой площадке в высокогорье.

Проведение массовых горных походов требует продуманной организации и четкого управления туристическим потоком. Маршруты «Роза Хутор» разработаны с учетом особенностей горного рельефа, оборудованы навигацией, обеспечены поддержкой спасательной службы курорта. Совместно с дирекцией Сочинского национального парка «Роза Хутор» развивает систему организованных маршрутов, которая позволяет распределять туристические потоки и снижать риски стихийного посещения природных зон. На «Роза Хутор» открыты 64 километра оборудованных маркированных пеших троп, в том числе настильных. Они формируют на курорте более 110 километров горных маршрутов.

Возможность не только наблюдать за соревнованиями, но и самому включаться в спортивную программу — одна из главных особенностей фестиваля NEW STAR WEEKEND SUMMER CAMP. Его спортивная программа объединила соревнования и тренировки для участников с разным уровнем подготовки. Гости фестиваля участвовали в финальном раунде «Билайн Скейт-Тура», отборочные этапы которого проходили в 11 городах России, велогонке JELAND Climb Ride при поддержке Альфа-Банка, пробежках, занятиях йогой, пилатесом, тренировках по функциональному тренингу, любительских соревнованиях по футболу, пинг-понгу, петанку.

Летняя программа фестиваля стала частью круглогодичной концепции «Роза Хутор» — всесезонного горного курорта. В марте 2027 года на «Роза Хутор» пройдет зимний спортивно-музыкальный фестиваль NEW STAR CAMP для ценителей сноубординга, горнолыжного спорта и активного отдыха.

ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295

https://rosakhutor.ru/