Апелляция в Ростове оставила в СИЗО обвиняемого в дезертирстве многодетного отца

Новочеркасский гарнизонный военный суд по ходатайству органов военного следствия СКР арестовал рядового 72-й мотострелковой бригады, обвиняемого в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Как стало известно «Ъ», за указанное преступление ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Защитник фигуранта обжаловал избранную меру пресечения в Южном окружном военном суде, просив освободить военнослужащего под надзор командования части.

Согласно материалам жалобы, рядовый служит по контракту с 2023 года и с того времени участвует в боевых действиях. Он награждён медалями «За отвагу» и Жукова, имеет многочисленные ведомственные награды Минобороны. На иждивении военнослужащего находятся шестеро детей 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 и 2017 годов рождения. Кроме того, у рядового серьёзные проблемы со здоровьем, полученные в результате ранения и тяжёлых условий несения службы.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, отклонив доводы защиты. В постановлении суда отмечено, что преступление, инкриминируемое рядовому, «перевешивает требование об уважении личной свободы и неприкосновенности его личности, независимо от презумпции невиновности». По мнению суда, «безусловно» необходима дальнейшая проверка доказательств, собранных в ходе предварительного расследования.