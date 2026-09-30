Правительство Дона назвало основные риски для госдолга региона

Рост процентных ставок и изменение стоимости заимствований являются одним из основных рисков для Ростовской области при управлении государственным долгом. Об этом говорится в постановлении правительства Ростовской области от 29 сентября, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При этом в документе отмечается, что в 2025 году области удалось сократить объем государственного долга на 3,7 млрд рублей — до 40,8 млрд рублей. Долговая нагрузка региона снизилась с 16,8% до 15,1%, а рыночные заимствования в структуре госдолга отсутствовали. Расходы на его обслуживание составили менее 0,5% расходов областного бюджета.

В 2025 году Ростовская область привлекла 5,3 млрд рублей бюджетных кредитов на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов сроком до 2040 года по ставке 3%. Одновременно были погашены бюджетные кредиты на 16 млрд рублей, в том числе 13,5 млрд рублей — привлеченные ранее средства для пополнения остатка на едином счете областного бюджета. Еще 1,6 млрд рублей были привлечены на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов и 400 млн рублей — в виде специальных казначейских кредитов.

Кроме того, в рамках реструктуризации бюджетной задолженности с учетом списания двух третей основного долга область получила эффект в размере 500 млн рублей. Обязательства по кредитам кредитных организаций были исполнены на 6,4 млрд рублей. Рыночные заимствования в течение 2025 года регион не осуществлял.

В новых основных направлениях долговой политики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов правительство области указывает, что при планировании заимствований необходимо учитывать риск дальнейшего роста процентных ставок и изменения стоимости привлечения средств. Помимо этого, к рискам отнесены недостаточное поступление доходов в областной бюджет и увеличение его дефицита, а также снижение ликвидности бюджета.

Для управления этими рисками регион намерен прогнозировать доходы областного бюджета и поступления по источникам финансирования дефицита, а также постоянно отслеживать ситуацию на финансовом рынке. В частности, предполагается мониторить динамику ключевой ставки Банка России, условия и результаты привлечения займов субъектами РФ.

При этом среди инструментов долговой политики на 2027–2029 годы правительство области предусматривает рыночные заимствования, включая выпуск государственных ценных бумаг, а также привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета. В документе также предусмотрено участие региона в программах реструктуризации бюджетных кредитов со списанием двух третей суммы основного долга.

Целью долговой политики область называет обеспечение потребностей бюджета в кредитных ресурсах для финансирования дефицита, своевременное исполнение долговых обязательств и поддержание сбалансированности регионального бюджета.

Валерий Климов