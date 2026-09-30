В Татарстане 1 октября ожидается до +15 градусов

В Татарстане днем 1 октября воздух прогреется до +10…+15 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Ночью температура составит +4…+9 градусов, на крайнем востоке — 0…+3. Местами в воздухе и на почве возможны заморозки до -2 градусов.

Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-западный и северный, 6–11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Анна Кайдалова