Число бронирований отелей в Анапе летом 2026 года выросло на 47%

Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по числу бронирований отелей и апартаментов через онлайн-тревел-агентства в сезоне 2026 года. На регион пришлось 18% всех бронирований с мая по сентябрь — на 14% больше, чем годом ранее. Главным драйвером роста внутри края стала Анапа, где бронирования выросли на 47%, сообщили в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

Как отмечает директор АТАГ Александр Брагин, такой рост в Анапе связан в основном с эффектом низкой базы, в прошлом сезоне курорт фактически не работал. В Сочи, напротив, тренд оказался обратным.

Доля групповых поездок с участием трех и более взрослых выросла примерно в 1,5 раза — до 9%. Кроме того, туристы все чаще используют не только OTA, но и сервисы краткосрочной аренды, сайты туроператоров и другие цифровые платформы.

С 1 октября вступает в силу закон «О платформенной экономике». Он закрепит правила взаимодействия посреднических платформ, их партнеров и пользователей. В перечень Минэкономразвития на первом этапе вошли 12 площадок, включая «Яндекс Путешествия» и «Авито».

По словам Александра Брагина, этот закон — важный этап для платформенной экономики, но при его применении нужно учитывать специфику туротрасли. Эксперт пояснил, что документ пока ориентирован в первую очередь на товарные рынки, тогда как у туристических услуг есть ряд особенностей, которые требуют отражения в законодательстве. Конечная цель отрасли и регулирования, по его словам, — сделать цифровое бронирование прозрачным и понятным и для путешественника, и для поставщика услуги.

Алина Зорина