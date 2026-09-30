Саратовское УФАС зафиксировало рост жалоб на госзакупки в 2026 году

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области зафиксировало значительный рост числа обращений, связанных с госзакупками. В 2026 году поступило 703 жалобы, в прошлом — 243 обращения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число обращений по госзакупкам в Саратовской области выросло почти в три раза

Фото: ФАС России Число обращений по госзакупкам в Саратовской области выросло почти в три раза

Фото: ФАС России

В рамках надзорной деятельности в этом году ведомство провело 168 внеплановых проверок, в прошлом — 175. Специалисты рассмотрели 284 обращения о включении юридических лиц в реестр недобросовестных поставщиков, что меньше аналогичного значения за 2025 год, когда было зафиксировано 373 таких случая.

За девять месяцев 2026 года в структуре управления было возбуждено 32 дела в сфере рекламы. В 31 из них были подтверждены факты нарушений законодательства. В прошлом году количество подобных разбирательств составляло 29. Наиболее частым типом нарушения в рекламной сфере стало использование услуг электросвязи для распространения информации без предварительного согласия абонентов.

Марина Окорокова