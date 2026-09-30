Число бронирований отелей в Сочи летом 2026 года снизилось

В летнем сезоне 2026 года бронирования в Сочи не показали прошлогодней динамики, тренд по курорту оказался противоположным общему росту по краю. При этом Краснодарский край занял первое место среди регионов России: на него пришлось 18% всех бронирований отелей и апартаментов через онлайн-тревел-агентства с мая по сентябрь, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщили в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

Главным драйвером роста внутри края стала Анапа — плюс 47% к прошлому году. По словам директора АТАГ Александра Брагина, подобный скачок во многом связан с фактической отменой сезона в Анапе годом ранее.

Летом 2026 года туристы также чаще стали путешествовать компаниями: доля групповых поездок с участием трех и более взрослых выросла примерно в 1,5 раза — до 9%. Меняется и структура рынка онлайн-бронирования. Помимо OTA, путешественники используют сервисы краткосрочной аренды, специализированные площадки, сайты туроператоров и другие цифровые сервисы.

С 1 октября вступает в силу закон «О платформенной экономике», который закрепит правила взаимодействия посреднических платформ, партнеров и пользователей. В первоначальный перечень Минэкономразвития вошли 12 площадок, в том числе туристические «Яндекс Путешествия» и «Авито».

«Для платформенной экономики это важный этап, который закладывает основы ее развития. Но крайне важно учитывать разнообразие бизнес-моделей на рынке онлайн-бронирования и специфику туристических услуг. Сегодня закон в первую очередь ориентирован на товарные рынки. И есть целый ряд особенностей туристической отрасли, которые необходимо отразить в законодательстве. В конечном счете общая задача отрасли и регулирования — сделать цифровое бронирование прозрачным и понятным как для путешественника, так и для поставщика услуги»,— отметил Александр Брагин.

Алина Зорина