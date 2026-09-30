Егор Крид, Марина Александрова и голоса древних земель

В октябре Астрахань посетят с концертами Егор Крид, Ирина Круг, Любовь Успенская, группы «Комиссар», «Танцы минус». Зрители смогут погрузиться в волшебство бродвейского мюзикла и услышать голоса древних земель, побывав на концерте в консерватории. Театралов ждет спектакль «Варшавская мелодия», главные роли в котором исполнят Марина Александрова и Антон Васильев, и другие спектакли со звездами отечественного кино. Музеи рады рассказать о лучших токарных работах, советских открытках, истории Астраханского ханства, графике театрального художника Мстислава Добужинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Выставки

«Токарная миниатюра»

В краеведческом музее до 22 октября представлена выставка лучших работ Всероссийского конкурса «Токарная миниатюра» по итогам 2025 г. На выставке можно увидеть около 60 изделий от 25 участников из разных регионов страны: от Калининграда до Новороссийска.

«Календарные праздники XX века в открытках»

В Астраханском кремле, в экскурсионно-выставочном комплексе, продолжает работу выставка «Календарные праздники XX века в открытках». На ней представлено несколько десятков открыток. Это почтовые карточки из фондов музея, отражающие характерные черты советской эпохи.

«Южные врата России»

Краеведческий музей приглашает на выставку «Южные врата России», посвященную процессу вхождения Астраханского ханства в состав Российского государства. Хронологически экспонаты охватывают около пяти веков: с XIV по XVIII век. Среди них — артефакты, найденные в ходе археологических исследований на территории Астраханского кремля в разные годы.

«Петербург в двадцать первом году»

Дом-музей Б.М. Кустодиева приглашает познакомиться с литографическим альбомом графика и театрального художника Мстислава Добужинского (1875–1957) «Петербург в двадцать первом году». Посетители увидят изображения знаменитых петербургских достопримечательностей, созданные художником в лаконичной и выразительной манере.

Спектакли

«Дядя Ваня»

4 октября в Астраханском государственном ордена «Знак Почета» драматическом выступит Театр на Васильевском (г. Санкт-Петербург) с постановкой «Дядя Ваня». Это история небольшого мирка, наблюдать за которой то трогательно, то смешно.

«Кот и пес»

10 октября в Театре кукол состоится спектакль «Кот и пес» о том, как из-за возникшего недопонимания друзья решили поменяться обязанностями: кот отправился сторожить дом, а пес — готовить на кухне, что привело к забавным и неожиданным последствиям. Так герои смогли понять ценность взаимоуважения и признания достоинств друг друга.

«Варшавская мелодия»

18 октября в АДК «Аркадия» состоится спектакль о любви и долге по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия», главные роли в котором исполняют Марина Александрова и Антон Васильев.

«Смех не грех»

24 октября в ТЮЗе пройдет спектакль «Смех не грех», который представляет персонажей из миниатюр А.И. Райкина, соединенных оригинальным авторским текстом, основанном на воспоминаниях современников.

«Снежный вальс»

28 октября в Астраханском ТЮЗе состоится спектакль «Снежный вальс» по пьесе «Плененные в снегу» английского драматурга Питера Куилтера. В постановке все построено на контрасте: сугробы за окном и зарождающееся робкое, но очень теплое чувство. Роли исполняют Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Концерты

«Комиссар»

4 октября в АДК «Аркадия» выступит известная с 1990-х годов группа «Комиссар». Песня «Ты уйдешь» стала гимном молодежи того времени. Сегодня «Комиссар» остается культовой группой, чьи треки вызывают ностальгию у слушателей.

«Танцы Минус»

11 октября в АДК «Аркадия» группа «Танцы минус» даст большой сольный концерт. За более чем 20 лет существования коллектив создал десятки радио хитов. Зрители услышат любимые композиции и смогут исполнить их всем залом.

Егор Крид

17 октября в СЗК «Звездный» Егор Крид выступит с новым шоу. Организаторы обещают на сцене готический замок, а свет, звук и хореография каждого номера будут продуманы до мелочей.

Ирина Круг

21 октября в АДК «Аркадия» выступит Ирина Круг со своим сыном Александром с новой программой «Судьба — дорога». Творчество Ирины Круг давно стало эталоном душевной песни: ее стиль узнаваем с первых аккордов, а проникновенные тексты о любви и счастье находят отклик в сердцах миллионов.

Любовь Успенская

28 октября в АДК «Аркадия» выступит звезда шансона Любовь Успенская. Ее голос завораживает и влюбляет в себя. На ее концертах всегда полные залы, которые рады подпевать любимой исполнительнице.

Специальные события

«Синяя птица»

4 октября в Астраханской филармонии выступит неповторимый ансамбль «Синяя птица», который подарит удивительный праздник всем ценителям хорошей музыки. Зрители услышат как золотые хиты 70-80-х годов, так и новые песни.

Волшебство мюзикла

10 октября в малом зале Театра оперы и балета пройдет концерт «Волшебство мюзикла». В программе — главные хиты мирового и отечественного мюзикла в исполнении ведущих солистов театра. Зрители смогут погрузиться в атмосферу Бродвея и Вест-Энда, оставаясь в пределах города.

Голоса древних земель

23 октября в Астраханской государственной консерватории ожидается концерт «Голоса древних земель». За органом Наталья Муравьева, дудук — Шамситдин Мирзоев. Зрителей ожидает музыкальное путешествие сквозь века, границы и культуры.