В Ейске будут судить директора фирмы за злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты

Бывший директор коммерческой организации в Ейске предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно версии следствия, в период с марта по июль 2025 года директор акционерного общества, которое занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, не выплачивал зарплату и иные выплаты, предусмотренные законом, 21 сотруднику. В результате образовалась задолженность перед работниками в размере 2,2 млн руб. Отмечается, что у организации была возможность погасить задолженность, но деньги направляли на другие нужды.

Также установлено, что в 2021 году обвиняемый, занимая ту же должность в организации, фиктивно оформил на должность охранника свою тещу, зная, что выполнять трудовые обязанности она не будет. Фигурант давал указания бухгалтерии о начислении и выплате зарплаты другим сотрудникам организации, которые не выполняли свои трудовые обязанности. В результате этих действий ущерб акционерному обществу составил 1,2 млн руб.

Фигурант обвиняется в невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат работникам организации свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено.

Известно, что задолженность перед работниками организации была частично погашена. На банковские счета и имущество директора и его родственников наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина