Причиной гибели рыбы в балке Камышеваха на Дону стал сброс неочищенных стоков

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области провели проверку по факту публикации в социальных сетях о сбросе неочищенных сточных вод в балку Камышеваха. Инспекторы выехали на место и обследовали территорию, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки зафиксированы гибель рыбы и признаки загрязнения балки сточными водами, а также установлен возможный источник сброса. В настоящее время министерство выясняет, кто эксплуатирует данные коммуникации, чтобы принять меры к ответственному лицу.

Информация о гибели водных биоресурсов направлена в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства для принятия соответствующих мер.

Мария Хоперская