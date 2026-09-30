Вячеслав Бутусов, Юлия Меньшова и шоу под дождем

В октябре в Саратове с концертами выступит Любовь Успенская, Кай Метов, Вячеслав Бутусов, группы «Кипелов», «Танцы минус». Ожидается шоу под дождем и другие необыкновенные постановки. В спектакле «Остров заблудших душ» зрители увидят на сцене Юлию Меньшову, Андрея Ильина и других звезд кино. Музеи предлагают посетить космическую фотосушку, узнать больше об учителях и наставниках первого космонавта, познакомиться с фотоавангардом 1920-х годов, а также через экспонаты вспомнить хронику военных событий XX века.

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Выставки

«Фотоавангард 1920-1930-х»

В Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева до 11 октября будет работать выставка «Фотоавангард 1920-1930-х. Александр Родченко и его современники» о времени творческих открытий и экспериментов. Родченко открыл для фотографии новые горизонты: динамичные диагонали, необычные ракурсы, сверхкрупные планы.

«Космическая фотосушка»

В Саратовском областном музее краеведения заработала выставка «Космическая фотосушка». Члены детского фотоклуба «Пиксель» весь год осваивали сложное ремесло фотографа, и теперь все посетители смогут окунуться в атмосферу города, который так полюбился Ю.А. Гагарину.

«Трагедия и подвиг. Век XX»

Музей боевой и трудовой славы приглашает посетить экспозицию «Трагедия и подвиг. Век XX». Она посвящена саратовцам — участникам войн, вооруженных конфликтов, ликвидаторам последствий глобальных катастроф. Через полковые знамена, оружие, личные вещи экспозиция отражает хронику военных событий минувшего века.

«Путеводные звезды Гагарина»

В Парке покорителей космоса с 5 октября заработает планшетная выставка «Путеводные звезды Гагарина», посвященная школьным учителям и наставникам первого космонавта. Посетители увидят архивные материалы и редкие фотографии.

Спектакли

«Сублимация любви»

4 октября в Саратовской областной филармонии состоится спектакль «Сублимация любви», главные роли в котором исполнят Марат Башаров, Юлия Галкина, Сергей Векслер. Интрига о влюбленном в обаятельную журналистку почтенном политике, выдавшем за свои произведения неизвестного драматурга, чтобы привлечь внимание возлюбленной, закручивается до предела, и лишь развязка покажет, кто в этой истории окажется победителем, а кто — обманутым.

«Остров заблудших душ»

13 октября в Саратовском театре драмы им. И.А. Слонова запланирован спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена. Роли исполняют такие звезды, как Юлия Меньшова, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Андрей Ильин, Ольга Богомазова.

«Лебединое озеро»

21 октября в областной филармонии им. А. Шнитке выступит театр «Корона русского балета» с постановкой «Лебединое озеро». Зрителей ожидает пленительная красота движений, четкий пластический рисунок, красноречивый и правдивый язык танца, способный передать упоительное ощущение полета и торжества человеческого духа.

«Бременские музыканты»

29 октября в театре кукол «Теремок» будет показан спектакль по мотивам всеми любимой сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Это легкая, веселый постановка и, может, немного грустная.

«Снежный вальс»

30 октября в областной филармонии им. А. Шнитке запланирован спектакль «Снежный вальс», главные роли в котором исполнят Мария Порошина и Ярослав Бойко. Действие романтической комедии разворачивается на фоне зимней бури. Патрик и Джудит живут по соседству, но никогда раньше не виделись. Романтика в спектакле густо приправлена юмором и самоиронией.

Концерты

Любовь Успенская

9 октября в Саратовском областном центре народного творчества им. Руслановой выступит Любовь Успенская. В этот вечер зрителей ждет больше, чем просто концерт. Их ждет встреча с эпохой.

«Танцы минус»

9 октября в ДК «Россия» состоится концерт «Танцы минус». Поклонники любят группу за любимые песни, которые навсегда отпечатались в памяти нескольких поколений, за харизму, какой нет ни у их последователей, ни у подражателей.

Кай Метов

13 октября в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке пройдет большой юбилейный концерт к 60-летию Кай Метова. Каждый концерт Кая Метова это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить, и непременно танцевать, даже душой.

«Кипелов»

14 октября в ДК «Россия» группа «Кипелов» даст большой концерт. Это будет яркое шоу, наполненное фирменной атмосферой и мощной энергетикой.

Вячеслав Бутусов

31 октября в ДК «Россия» Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни «Nautilus Pompilius». Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен.

Специальные события

Шоу под дождем

6 октября в ЦНТ «Дружба» (Энгельс) ожидается «Шоу под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм» в обновленном спектакле «Мужчина и Женщина». Яркая и эмоциональная постановка, в которой взаимоотношениях полов будут выражены с помощью слова и пластики тела. Организаторы обещают современную, авторскую хореографию мирового уровня.

«Queen» при свечах

16 октября в Саратовской консерватории струнный квартет «Темпро» приглашает на особенный вечер при свечах, на котором будет исполнена любимая музыка группы «Queen». Мягкий свет сотен свечей создаст особую атмосферу, в которой каждая нота звучит особенно проникновенно.

Турецкие сериалы

20 октября в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке симфонический оркестр перенесет зрителей в мир турецкого кино. В программе музыка из сериалов «Великолепный век», «Королек-птичка певчая», «Постучись в мою дверь» и других хитов.