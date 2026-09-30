Число бронирований отелей и апартаментов на Кубани по итогам сезона выросло на 14%

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по количеству бронирований отелей и апартаментов в летнем туристическом сезоне 2026 года. На регион пришлось 18% всех бронирований через онлайн-тревел-агентства (OTA) с мая по сентябрь. По данным Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), показатель увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее заметный рост бронирований в Краснодарском крае зафиксирован в Анапе, где он составил 47%. Как пояснил директор АТАГ Александр Брагин, динамика во многом обусловлена низкой базой прошлого года, когда туристический сезон на курорте фактически не состоялся. В Сочи, напротив, наблюдается противоположная тенденция, отметил он.

Изменились и предпочтения путешественников: летом 2026 года россияне стали чаще отдыхать компаниями. Доля поездок с участием трех и более взрослых увеличилась примерно в полтора раза относительно прошлого года и достигла 9%.

Одновременно расширяется рынок цифрового бронирования туристических услуг. Помимо онлайн-тревел-агентств, путешественники используют сервисы краткосрочной аренды, специализированные площадки, сайты туроператоров и другие интернет-сервисы.

По словам Александра Брагина, онлайн-бронирование стало одним из основных способов самостоятельной организации поездок. При этом дальнейшее развитие рынка, считает он, требует единых и понятных правил работы цифровых платформ.

С 1 октября вступает в силу закон «О платформенной экономике», регулирующий взаимодействие посреднических цифровых площадок, их партнеров и пользователей. В первоначальный перечень Минэкономразвития вошли 12 платформ из различных отраслей, в том числе туристические сервисы «Яндекс Путешествия» и «Авито».

В АТАГ считают, что при реализации новых норм необходимо учитывать особенности туристической отрасли и разнообразие бизнес-моделей онлайн-бронирования. По мнению господина Брагина, действующий закон в первую очередь ориентирован на товарные рынки, тогда как туристические услуги имеют свою специфику. Регулирование, отмечает он, должно обеспечить прозрачность цифрового бронирования как для путешественников, так и для поставщиков услуг.