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Прокуратура контролирует ремонт общежития симферопольского техникума за 128 млн рублей

Прокуратура Киевского района Симферополя проверяет капремонт здания общежития ГБПОУ РК «Симферопольский техникум транспорта и инфраструктуры». Сумма контракта составила 128 млн руб., работы выполнены на 97,7%, сообщили в надзорном ведомстве.

Ремонт ведется по региональному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Прокурор Киевского района Андрей Семерок вместе с представителями заказчика и подрядчика выехал на место.

В ходе проверки выявлены нарушения сроков исполнения работ, в адрес подрядной организации внесено представление. Кроме того, ответственным должностным лицам указали на необходимость неукоснительно соблюдать законодательство об охране труда во время работ.

Алина Зорина

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