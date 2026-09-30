Прокуратура контролирует ремонт общежития симферопольского техникума за 128 млн рублей

Прокуратура Киевского района Симферополя проверяет капремонт здания общежития ГБПОУ РК «Симферопольский техникум транспорта и инфраструктуры». Сумма контракта составила 128 млн руб., работы выполнены на 97,7%, сообщили в надзорном ведомстве.

Ремонт ведется по региональному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Прокурор Киевского района Андрей Семерок вместе с представителями заказчика и подрядчика выехал на место.

В ходе проверки выявлены нарушения сроков исполнения работ, в адрес подрядной организации внесено представление. Кроме того, ответственным должностным лицам указали на необходимость неукоснительно соблюдать законодательство об охране труда во время работ.

Алина Зорина