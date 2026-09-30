Организатор незаконной миграции в Волгограде получил семь лет колонии

Кировский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении семи участников ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией. Вступившее в силу решение суда подтвердило вину фигурантов в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через ОПГ в Волгограде легализовали 350 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Через ОПГ в Волгограде легализовали 350 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Суд назначил различные сроки наказания в зависимости от роли каждого участника схемы. Организатора приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Двое соучастников получили по четыре года, еще двое — по три года в исправительном учреждении того же типа. Двум другим фигурантам назначено условное наказание сроком на три года.

По данным следствия, группа регулярно оказывала услуги иностранцам за денежное вознаграждение. Фигуранты помогали мигрантам оформить фиктивную постановку на учет, что позволяло последним получать рабочие патенты и легально находиться на территории России. Кроме того, участники схемы содействовали иностранцам в сдаче экзаменов по русскому языку, истории и законодательству для получения сертификатов, необходимых для приобретения гражданства. Всего через эту незаконную структуру в РФ обеспечили пребывание 350 граждан, преимущественно из Узбекистана и Таджикистана.

Марина Окорокова