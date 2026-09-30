Прибыль финансового сектора Кубани за год сократилась вдвое

Прибыль до налогообложения крупных и средних организаций финансового и страхового сектора Краснодарского края по итогам января—июля 2026 года составила 45,677 млрд руб., сократившись на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата о финансово-экономической деятельности организаций края за январь—июль 2026 года, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Годом ранее сальдированный финансовый результат сектора составлял около 89,6 млрд руб. — текущий показатель в размере 45,677 млрд руб. соответствует 51% от результата аналогичного периода 2025 года. Таким образом, за год сектор потерял почти половину финансового результата, или около 43,9 млрд руб.

По итогам семи месяцев прибыль получили пять организаций, или 62,5% от общего числа обследованных предприятий финансового и страхового сектора. Совокупный объем их прибыли составил 49,331 млрд руб. Убыток за тот же период получили три организации — 37,5% от общего числа. Их совокупные потери составили 3,654 млрд руб. Разница между прибылью и убытками и сформировала сальдированный финансовый результат отрасли в размере 45,677 млрд руб.

Финансовая и страховая деятельность стала одним из крупнейших секторов экономики края по объему сальдированного результата. Для сравнения, у организаций, занятых транспортировкой и хранением, показатель составил 136,691 млрд руб., в обрабатывающих производствах — 24,049 млрд руб., в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств — 21,917 млрд руб., в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 13,554 млрд руб., в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 12,818 млрд руб.

В целом по обследуемым видам экономической деятельности сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Кубани в январе—июле составил 294,338 млрд руб., или 66,6% от результата аналогичного периода прошлого года.

При этом сама совокупная прибыль прибыльных организаций финансового и страхового сектора — 49,331 млрд руб. — была больше сальдированного результата отрасли примерно на 3,654 млрд руб., что соответствует объему убытков трех убыточных организаций.

Валерий Климов