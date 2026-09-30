Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел немецкий танк «Пантера» времен Великой Отечественной войны, найденный во время строительных работ на территории КНИТУ. Об этом сообщил глава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана осмотрел немецкий танк «Пантера», найденный во дворе университета

Фото: Telegram-канал раиса Татарстана Раис Татарстана осмотрел немецкий танк «Пантера», найденный во дворе университета

Фото: Telegram-канал раиса Татарстана

По данным «Бизнес Online», танк планируют передать в музейный комплекс гражданской и военной техники УГМК и отреставрировать.

Ранее сообщалось, что после войны трофейный танк советские ученые использовали для испытаний взрывчатых веществ и других высокоэнергетических материалов.

В начале 1950-х годов в КХТИ построили новую испытательную станцию. Танк перестали использовать, спуск к нему засыпали, а сверху возвели склад для хранения химических реактивов.

Анна Кайдалова