Финансовый результат обрабатывающих производств Кубани упал с 90 до 24 млрд рублей

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций обрабатывающих производств Краснодарского края по итогам января—июля 2026 года составил 24,049 млрд руб., что на 73,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отрасль получила 49,674 млрд руб. прибыли против 25,625 млрд руб. убытка. Это следует из материалов Краснодарстата, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Прибыль получили 235 крупных и средних организаций, или 71,6% от их общего числа. Совокупный объем прибыли составил 49,674 млрд руб. Еще 93 организации завершили семь месяцев с убытком — 28,4% от общего числа; их совокупные потери составили 25,625 млрд руб.

На итоговый показатель существенное влияние оказали результаты отдельных отраслей. Наиболее крупный положительный финансовый результат среди представленных в таблице показало производство пищевых продуктов — 16,956 млрд руб., что на 53% больше прошлогоднего уровня. Производство напитков получило 4,746 млрд руб., увеличив результат на 77,4%.

Положительный результат также сложился в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 3,982 млрд руб., однако это составляет 54,3% от показателя годом ранее. Производство готовых металлических изделий получило 3,675 млрд руб. — 72,4% от прошлогоднего уровня. В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, результат составил 946,3 млн руб., увеличившись на 70,2%.

Среди отраслей, где финансовый результат оказался отрицательным, крупнейшие потери пришлись на производство кокса и нефтепродуктов — 6,818 млрд руб. В металлургии отрицательный результат составил 2,819 млрд руб., в производстве машин и оборудования — 152,9 млн руб., в производстве одежды — 21,8 млн руб.

При этом динамика внутри обрабатывающего сектора существенно различалась. Помимо пищевой промышленности и производства напитков, рост финансового результата зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий — до 982,7 млн руб., или 104,1% к уровню годом ранее; в производстве мебели — до 107,7 млн руб., или 134,2%; в ремонте и монтаже машин и оборудования — до 229,6 млн руб., или 66,7%.

В целом крупные и средние организации обрабатывающих производств сформировали 24,049 млрд руб. сальдированного финансового результата, тогда как годом ранее этот показатель был почти в четыре раза выше.

Для сравнения, по всем обследуемым видам экономической деятельности крупных и средних организаций края сальдированный финансовый результат за январь—июль составил 294,338 млрд руб., или 66,6% от показателя аналогичного периода прошлого года.

Валерий Климов