Россельхознадзор выявил 47 нарушений правил борьбы с амброзией в Ростовской области

В период с 1 мая по 28 сентября 2026 года Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело 49 выездных обследований в рамках мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территорий, а также 134 мероприятия по обращениям граждан, связанных с выявлением карантинных объектов и определением популяций вредных организмов на территории Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По результатам мероприятий выявлено 47 нарушений. Установлено, что землепользователи нарушают правила борьбы с опасным карантинным объектом — амброзией полыннолистной. В связи с выявлением карантинного объекта на земельных участках ведомство направило 47 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Кроме того, материалы по обращениям граждан направляются в адресы администраций муниципальных районов и административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

Мария Хоперская