«Танцы минус», Елена Яковлева и тайны исчезнувшей цивилизации

В октябре Волгоград с концертами посетят Дмитрий Колдун, Любовь Успенская, Александр Панайотов, группы «Танцы минус» и «Пикник». Театры встречают столичных артистов. Можно побывать на постановках, главные роли в которых исполнят Елена Яковлева, Марина Александрова, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева и другие звезды отечественного кино. Музеи ждут на выставки, посвященные истории создания кукол с конца XIX века, графике Германа Ратнера, Сталинградскому тракторному заводу, а также приоткроют тайны исчезнувшей цивилизации — Золотой Орды.

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Выставки

«Кукольный калейдоскоп»

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Кукольный калейдоскоп». На выставке представлено более 150 экспонатов кон. XIX — XX веков: от культовых кукол массового производства до редких авторских работ.

«На краю света»

В основном здании Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова проходит интегрированная выставка «На краю света», которая представляет печатную и оригинальную графику Германа Ратнера (1933-1996). Графические листы посвящены поездкам художника в северные деревни и воспоминаниям о морских походах на рыболовецком судне в 1960-е гг. Также линогравюры приглашают шагнуть за пределы изведанного и привычного, к загадочным мирам нереализованных грез.

«Тайны исчезнувшей цивилизации»

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации». В экспозиции представлено более 200 предметов. Среди них: воинское снаряжение татаро-монгольского воина, сабля XIII–XIV вв., коллекция бронзовых зеркал, повседневная и парадная посуда, предметы быта, магические амулеты золотоордынских женщин.

«Сталинградский тракторный — 95!»

В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького работает экспозиция «Сталинградский тракторный», посвященная 95-летию Сталинградского тракторного завода (СТЗ). На экспозиции представлены стендовые модели техники СТЗ в довоенное и послевоенное время, книги, рассказывающие об этапах развития и становления завода.

Спектакли

«Варшавская мелодия»

20 октября в Волгоградской филармонии состоится спектакль «Варшавская мелодия», главные роли в котором исполнят Марина Александрова и Антон Васильев. Это пронзительная история о невероятных чувствах, которые не заканчиваются никогда, и о сопряженном с этими чувствами выборе между любовью и долгом.

«Плохие девчонки»

5 октября в Центральном концертном зале запланирована комедия «Плохие девчонки». Эта постановка вызывает смех и затрагивает самые глубокие чувства. В главных ролях: Татьяна Васильева, Олеся Железняк, Татьяна Орлова.

«Остров заблудших душ»

14-15 октября в Волгоградской филармонии пройдет спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена, который пронизан американским юмором и начинен философским подтекстом. В ролях: Юлия Меньшова, Евгений Дятлов, Андрей Ильин и другие звезды отечественного кинематографа.

«Другая жизнь»

29-30 октября в Волгоградской филармонии состоится спектакль «Другая жизнь» об истории любви, случающейся раз в жизни. В главных ролях: Елена Яковлева и Константин Юшкевич.

Концерты

Дмитрий Колдун

7 октября в филармонии состоится большой сольный концерт Дмитрия Колдуна. Зрители окунуться в мир настоящей музыки и тепла и услышат любимые композиции «Дай мне силу», «Давай сыграем в любовь», «Город больших огней» и другие.

Любовь Успенская

10 октября в Доме офицеров запланирован концерт королевы шансона Любови Успенской. В этот вечер зрителей ждет больше, чем просто концерт. Их ждет встреча с эпохой.

«Танцы минус»

12 октября в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии выступит легендарная группа «Танцы минус» с большим сольным концертом. Песни группы стали частью культурного кода страны: они звучат в саундтреках к культовым фильмам, включая настоящий манифест поколения — фильм Алексея Балабанова «Брат 2».

Александр Панайотов

26 октября в Волгоградской филармонии выступит обладатель множества премий Александр Панайотов. Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой на каждом концерте.

Специальные события

Александр Устюгов

5 октября Дом офицеров приглашает на встречу с известным артистом Александром Устюговым. Вместе с оркестром он представит свои долгожданный трибьют-альбом с культовыми песнями Владимира Высоцкого. Личные истории, рассказанные параллельно с музыкой, дадут возможность зрителю погрузиться в атмосферу прошлого, с радостью заглянуть в будущее.

Турецкие сериалы

13 октября в Волгоградской филармонии состоится мультимедийное шоу, посвященное турецким сериалам. Самые трогательные моменты будут показаны на большом экране, а любимые саундтреки прозвучат в исполнении симфонического оркестра.

«Пикник»

29 октября выставочный комплекс «Экспоцентр» встречает легендарную группу «Пикник», недавно отметившую 45-летие. Каждое выступление артистов надолго остается в сердцах зрителей.