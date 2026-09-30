Почта России начала массовую доставку налоговых уведомлений жителям Кубани

Почта России приступила к массовой доставке налоговых уведомлений жителям Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, при получении письма граждане могут оплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги.

Налоговые уведомления доставляются заказными письмами лично в руки получателям. В случае отсутствия адресата почтальон оставляет в почтовом ящике извещение о необходимости получить заказное письмо в ближайшем отделении связи. Неврученные отправления хранятся в отделениях в течение 30 календарных дней.

В пресс-службе напомнили, что бумажные налоговые уведомления направляются только тем гражданам, которые не пользуются личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС.

Александра Локтионова