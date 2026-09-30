На Чувашскую компанию возбудили дело из-за невыплаты 2,7 млн рублей зарплаты
В Алатыре возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Трейд+» из-за невыплаты заработной платы. С мая по сентябрь перед 35 работниками образовалась задолженность в размере 2,7 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
На Чувашскую компанию возбудили дело из-за невыплаты 2,7 млн рублей зарплаты
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
При этом у предприятия были средства для ее погашения. Прокуратура внесла представление руководству компании, а в отношении гендиректора возбудили административное дело.
После вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 1 млн руб. задолженности.
Согласно данным Rusprofile, ООО Фирма «Трейд+» зарегистрирована в 2000 году в городе Алатырь и работает в сфере производства промышленного холодильного и морозильного оборудования.