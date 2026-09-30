В Алатыре возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Трейд+» из-за невыплаты заработной платы. С мая по сентябрь перед 35 работниками образовалась задолженность в размере 2,7 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Чувашскую компанию возбудили дело из-за невыплаты 2,7 млн рублей зарплаты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На Чувашскую компанию возбудили дело из-за невыплаты 2,7 млн рублей зарплаты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом у предприятия были средства для ее погашения. Прокуратура внесла представление руководству компании, а в отношении гендиректора возбудили административное дело.

После вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 1 млн руб. задолженности.

Согласно данным Rusprofile, ООО Фирма «Трейд+» зарегистрирована в 2000 году в городе Алатырь и работает в сфере производства промышленного холодильного и морозильного оборудования.

Анна Кайдалова