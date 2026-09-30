Мурат Кумпилов поручил усилить работу с обращениями граждан после выборов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании кабинета министров республики обсудил итоги прошедшей избирательной кампании. Большинство голосов жители региона отдали за «Единую Россию», что, по его словам, свидетельствует о доверии населения к власти, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Это свидетельствует о доверии населения к власти, и мы его должны оправдать»,— подчеркнул Мурат Кумпилов.

Он поручил в каждом муниципалитете усилить работу по обращениям граждан, которые были озвучены в ходе предвыборных встреч с жителями. Глава республики отметил, что за последнее время в каждом муниципалитете удалось многое сделать, но необходимо продолжать двигаться вперед и ориентироваться на лучшие показатели.

Елизавета Ершова