Китай, Узбекистан, Монголия и Ливия стали главными рынками для экспортеров Ставрополья

Китай, Узбекистан, Монголия и Ливия стали самыми активно осваиваемыми рынками для ставропольских экспортеров. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин в своем Telegram-канале.

По его словам, в странах Азии востребованы зерновые, мука и масло, а в Китае — еще и кондитерские изделия. В Индию и Пакистан из региона активно поставляют мясо птицы, кондитерские изделия и напитки. Танзания и Кения рассматриваются как логистические хабы для входа на рынки Центральной и Восточной Африки. В странах Ближнего Востока и Северной Африки есть спрос на зерновые культуры, масложировую продукцию и мясо птицы.

Работа ведется по плану развития экспорта в СКФО, который подписали Минэкономразвития России и федеральный экспортный центр на Кавказском инвестиционном форуме. На Ставрополье под руководством краевого минэкономразвития развивается РЭЦ, он работает на площадке центра «Мой бизнес». Одно из местных промышленных предприятий уже получило финансовую поддержку и готовится к поставкам в Узбекистан.

Андрей Доронин отметил, что в этом году для ставропольских производителей организовали участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России»: два уже прошли в Китае, в конце октября мероприятие стартует в Таиланде. Кроме того, пять местных брендов стали лучшими в СКФО по количеству наград Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России».

Алина Зорина