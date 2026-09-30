Дима Билан, «Ленинград» и находки из Фанагории

В октябре Пенза встречает Диму Билана, Игоря Николаева, Дмитрия Колдуна, культовые группы «Ленинград» и «Пикник». Актер Сергей Безруков приготовил для зрителей музыкально-поэтический спектакль, а Александр Устюгов — трибьют-альбом с новым звучанием песен Владимира Высоцкого. Театры обращаются к творчеству М. Булгакова, П. Бажова, Ж.-Б. Мольера. В музеях готовы рассказать об античном городе Фанагория, творчестве В. Белинского, писателя А. Куприна, представить работы молодых художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Выставки

«Богатство античных полисов»

В новом здании Пензенского краеведческого музея открылась выставка «Богатство античных полисов», посвященная истории одного из крупнейших античных городов Северного Причерноморья. Экспозиция знакомит посетителей с находками из Фанагории — граффити, расписной керамикой, монетами, терракотовыми статуэтками, предметами из погребений.

«Молодежная»

Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого приглашает на выставку «Молодежная». Проект организован Пензенским отделением Союза художников России и посвящен работам молодых авторов.

«Из истории музея В.Г. Белинского»

В детской библиотеке г. Белинского можно посетить передвижную выставку «Из истории музея В.Г. Белинского». На выставке представлены уникальные фотографии и документы из фондовых коллекций музея-усадьбы.

«Жизнь и творчество А.И. Куприна»

Музей А.И. Куприна (Пензенская обл., с. Наровчат) приглашает на выставку «Жизнь и творчество А.И, Куприна», на которой посетителям расскажут об истории семьи Куприных, родословной, о детстве и годах учебы будущего писателя. Вниманию посетителей будут представлены экспонаты из дома родителей А.И. Куприна и квартиры писателя в Санкт-Петербурге.

Спектакли

«Марица»

Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского встречает у себя Белорусский государственный академический театр с 16 по 18 октября включительно. 16 октября состоится оперетта в двух действиях «Марица» — о молодой и очаровательной Графине Марице, искренность и обаяние которой помогают преодолеть все препятствия.

«Записки юного врача»

11 октября в Доме офицеров состоится спектакль «Записки юного врача» по ранним рассказам М. Булгакова. В центре повествования — год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу.

«Серебряное копытце»

23 октября Театр юного зрителя приглашает на спектакль Тамбовского молодежного театра «Серебряное копытце». Это волшебная зимняя история по мотивам «Уральских сказок» Павла Бажова.

«Лекарь поневоле»

29,30 октября театр «Кукольный дом» приглашает на постановку «Лекарь поневоле» по одноименной пьесе Ж.-Б. Мольера. Спектакль актуален, поскольку в нем поднимаются вечные темы обмана, любви и мести.

Концерты

Дмитрий Колдун

9 октября в киноконцертном зале «Пенза» состоится сольный концерт лауреата престижнейших премий Дмитрия Колдуна. Артист приглашает всех погрузиться в удивительный музыкальный океан чувств, энергии и романтики. Этот вечер станет незабываемым путешествием в мир истинной любви и хорошей музыки.

«Ленинград»

16 октября в СЗК «Дизель-Арена» выступит легендарная группа «Ленинград». Прозвучат проверенные временем хиты «Вояж», «Кабриолет», «Экспонат», «WWW» и новые треки. Каждый концерт группы — это остроумные тексты, безудержный юмор, непредсказуемость и, конечно же, та самая бешеная энергетика, которая зажигает с первых нот.

Игорь Николаев

18 октября в Пензенской филармонии продолжится гастрольный тур певца, поэта и композитора Игоря Николаева с концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». В программу войдут хиты и шлягеры разных лет, песни из нового альбома Маэстро «Линия жизни», а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов.

«Пикник»

21 октября в киноконцертном зале «Пенза» группа выступит с песнями из нового альбома «Вечное движение». По традиции «Пикника», когда свет в зале гаснет, начинают действовать законы сюрреализма, философских метафор и новаторских звуков.

Дима Билан

25 октября в СЗК «Дизель-Арена» состоится яркое шоу Димы Билана «Я просто люблю тебя». Зрителей ждут современные световые, визуальные решения и технологии, эффектная хореография, живой звук, и, конечно, любимые хиты артиста.

Специальные события

Гарик Сукачев

3 октября в киноконцертном зале «Пенза» пройдет встреча с поэтом, музыкантом, композитором, актером Гариком Сукачевым, сценический образ которого трудно отличить от его натуры. Зрителей ждет незабываемая программа — на одном дыхании и на грани.

Александр Устюгов, песни

7 октября в областной филармонии запланирована встреча актера театра и кино Александра Устюгова, который вместе с оркестром представит свои долгожданный трибьют-альбом с культовыми песнями Владимира Высоцкого в новом звучании.

Сергей Безруков. Хулиган. Исповедь

11 октября в киноконцертном зале «Пенза» с музыкально-поэтическим спектаклем выступит Сергей Безруков. Это мистерия о жизни Сергея Есенина, в которой стихи поэта звучат вместе с песнями на их основе, а также дополнены рок-композициями, танго и лирическими балладами и даже балетным монологом.

Хор Валаамского монастыря

22 октября в областной филармонии выступит хор Валаамского монастыря. Организаторы обещают зрителям наиболее яркие, красочные и глубокие по содержанию произведения из программ разных лет.