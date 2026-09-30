21-летнего жителя Белгородской области будут судить за оправдание терроризма

В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2024 года белгородец опубликовал в одном из мессенджеров сообщения с оправданием террористической деятельности. В своих высказываниях он выражал поддержку основателю и участникам организации, признанной на территории РФ террористической и запрещенной.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму управления МВД России по Белгородской области.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Белгородском областном суде вынес приговор 35-летней уроженке Тюменской области Ольге Чепелевой, работавшей логистом в Белгородской области. Местную жительницу признали виновной в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). За этот эпизод суд назначил Чепелевой штраф в размере 300 тыс. рублей с запретом администрировать интернет-ресурсы сроком на один год. Путем полного сложения наказаний с прошлым приговором Белгородского районного суда от 18 февраля 2026 года, где она была осуждена за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, итоговое наказание составило 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. и запретом на администрирование сайтов сроком на три года.

Кабира Гасанова